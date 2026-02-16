Радий Хабиров принял участие в открытии самой большой школы в ПФО

В Уфе открыли самую большую в Приволжском федеральном округе школу, этот объект был долгожданным. Новое учебное заведение, рассчитанное на 2200 детей, построено в микрорайоне Кузнецовский затон. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров. Почему это не просто школа, а пространство для развития – в нашем сюжете.

В первый раз, но не в первый класс, а в новую школу. Для жителей микрорайона Кузнецовский затон этот объект стал действительно долгожданным. Родители уже оценили масштабы: двери сегодня открылись для 1500 детей.

Вместо обычной линейки – почти научное шоу. Недостающий ингредиент в колбу добавляет Радий Хабиров, и реакция запущена. В стеклянную ёмкость отправились любопытство, внимание и спорт – всё, что нужно детям, которые будут учиться в самой большой школе на просторах Приволжского федерального округа.

А ещё всё продумано до мелочей – даже форма здания в виде буквы «А». Строители разбили её на отдельные блоки. Малыши и старшеклассники в коридорах не пересекаются – у каждого своя территория. Заблудиться малыши не должны. На каждом шагу – интерактивные навигаторы с картой: нужно только привыкнуть к большим площадям.

96 кабинетов, четыре спортзала, теннисный корт и поле для мини-футбола – это даже не школа, а целый город профессий. Медицинский, предпринимательские классы, пространство для креативных индустрий, а после школы – робототехника, программирование, театр, мультипликация или спортивный туризм. Школа №164 – полного дня: многие дети будут заняты здесь до самого вечера, а для самых маленьких возможен даже тихий час.

Особое внимание – ученикам с ОВЗ. Лифты и пандусы, а к сентябрю планируют открыть ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра, чтобы учиться вместе могли абсолютно все дети.

Строительство этой школы далось непросто: сроки переносились, а само здание выросло с нуля на пустыре.

Сегодня мы открываем самую большую школу в Приволжском федеральном округе. Это настоящий инновационный, воспитательный, культурный, спортивный и досуговый центр для детей. Уверен, что мы много раз услышим о выдающихся достижениях его учеников и выпускников. Самая большая школа Приволжского федерального округа выросла практически на пустыре. Строительство этого важнейшего объекта далось нам непросто. Мы постарались создать самые лучшие условия для ребят, оснастили школу самым современным оборудованием. Теперь дело за педагогами – важно отладить все процессы и сделать так, чтобы школьники с удовольствием ходили на уроки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров ознакомился с безопасностью в школе: 176 камер следят за каждым углом, вход по домофонным ключам, а на проходной – металлоискатели. Картинка со всех камер в режиме онлайн уходит и директору, и в районное отделение полиции.