Радий Хабиров принял участие в открытии самой большой школы в ПФО

В Уфе открыли самую большую в Приволжском федеральном округе школу, этот объект был долгожданным. Новое учебное заведение, рассчитанное на 2200 детей, построено в микрорайоне Кузнецовский затон. В церемонии открытия принял участие Радий Хабиров. Почему это не просто школа, а пространство для развития – в нашем сюжете.
В первый раз, но не в первый класс, а в новую школу. Для жителей микрорайона Кузнецовский затон этот объект стал действительно долгожданным. Родители уже оценили масштабы: двери сегодня открылись для 1500 детей.
Вместо обычной линейки – почти научное шоу. Недостающий ингредиент в колбу добавляет Радий Хабиров, и реакция запущена. В стеклянную ёмкость отправились любопытство, внимание и спорт – всё, что нужно детям, которые будут учиться в самой большой школе на просторах Приволжского федерального округа.
А ещё всё продумано до мелочей – даже форма здания в виде буквы «А». Строители разбили её на отдельные блоки. Малыши и старшеклассники в коридорах не пересекаются – у каждого своя территория. Заблудиться малыши не должны. На каждом шагу – интерактивные навигаторы с картой: нужно только привыкнуть к большим площадям.
96 кабинетов, четыре спортзала, теннисный корт и поле для мини-футбола – это даже не школа, а целый город профессий. Медицинский, предпринимательские классы, пространство для креативных индустрий, а после школы – робототехника, программирование, театр, мультипликация или спортивный туризм. Школа №164 – полного дня: многие дети будут заняты здесь до самого вечера, а для самых маленьких возможен даже тихий час.
Особое внимание – ученикам с ОВЗ. Лифты и пандусы, а к сентябрю планируют открыть ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра, чтобы учиться вместе могли абсолютно все дети.
Строительство этой школы далось непросто: сроки переносились, а само здание выросло с нуля на пустыре.
Радий Хабиров ознакомился с безопасностью в школе: 176 камер следят за каждым углом, вход по домофонным ключам, а на проходной – металлоискатели. Картинка со всех камер в режиме онлайн уходит и директору, и в районное отделение полиции.
За парты уже сели 1500 тысячи детей. Растить в таких условиях планируют не просто отличников, а первых во всём: в учёбе, труде и науке, под стать букве «А» у входа.