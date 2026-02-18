Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Уфы

Этот год станет еще более объединяющим. Объявленный нашим Президентом Год единства народов России – важный призыв к дальнейшей консолидации страны. Особенно сейчас, в период специальной военной операции. И, как я уже сказал в Послании Государственному Собранию – Курултаю республики, сейчас самое важное для всех нас – делать всё для победы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан