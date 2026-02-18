Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Уфы

Радий Хабиров принял участие в 60-м заседании уфимского горсовета. Руководитель региона отметил, что прошлый год потребовал максимальной концентрации, но республика обеспечила устойчивость экономики и продолжила реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Объем финансирования этой сферы достиг почти 31 млрд рублей, а количество мер поддержки выросло до 55. Глава региона поблагодарил депутатов за помощь, оказываемую солдатам, и призвал активнее включиться в работу по увековечению памяти героев спецоперации, включая установку мемориала в Уфе.