В Башкирии объявили итоги конкурса «Признание года 2025»

Я очень признателен своему населению, которое принимало участие в благоустройстве родников, в благоустройстве обелисков участников Великой Отечественной войны. В следующем году мы участвуем в программе ППМИ-2026 – установка и приобретение обелиска в селе Казаяк погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Мы много сделали в Казаяк-Хуснулино: «Парк памяти» участников ВОВ и участников специальной военной операции. Отдельно мне хотелось бы сказать спасибо всем за благоустройство захоронения наших предков.

Сергей Косматков, глава администрации Красновосходского сельсовета