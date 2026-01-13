В Башкирии объявили итоги конкурса «Признание года 2025»

В селе Иглино объявили итоги конкурса «Признание года 2025». Хотя мероприятие проводится лишь во второй раз, оно уже стало престижным среди местных жителей и организаций. По итогам прошлого года жюри определило победителей в 23 номинациях.
Они охватывали культуру, образование, экономику, предпринимательство и другие сферы. В этих категориях выбирали лучшие практики, инновационные решения, выдающихся специалистов и демонстрировали профессиональные достижения. В номинации «Общественное пространство: точка притяжения» победил глава сельского поселения Красновосходский сельсовет Сергей Косматков. Он вдохновил жителей на благоустройство родников и обелисков, посвящённых участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.