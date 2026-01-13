Радий Хабиров поздравил участников «Аксаковской ёлки»

Более 300 человек из разных уголков республики посетили «Аксаковскую ёлку». Ежегодное благотворительное событие прошло уже в седьмой раз. Её участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. С наступившим 2026 годом их поздравил Глава Башкортостана. Масштабное событие организовали под патронажем председателя попечительских советов фондов «Территория счастья» и «Уфимский Хоспис» Каринэ Хабировой. О том, как прошёл праздник, – в нашем сюжете.

Зажжение главного символа Нового года, любимые сказочные персонажи и массовый хоровод явно запомнятся на всю жизнь многим детям, в том числе и то, как их уже с порога встречают аниматоры в ростовых куклах. Образ Мальвины на себя примерила и семилетняя Амира. У девочки с рождения спинально-мышечная атрофия, поэтому её сопровождают кадеты, которые помогают подняться по лестнице.

Тут красиво, и клоуны тут очень смешные, и Чебурашка. Я хожу в 115 школу, хожу на плавание и на шахматы, люблю раскрашивать, рисовать. Амира Мустафина

Передвигается, может встать, может пройти, просто у неё не так много сил, и она не может по ступенькам подняться. Здесь просто все условия для деток организованы, я считаю, что нужно такие мероприятия проводить. Юлия Мустафина, мама Амиры Мустафиной

Всего же масштабное событие посетили свыше 300 человек из разных частей республики. Их с наступившим 2026 годом поздравил Глава Башкортостана вместе с супругой. Радий Хабиров пожелал маленьким гостям крепкого здоровья, успехов в учёбе, а их отцам, которые сражаются в зоне СВО, просил передать слова глубокого уважения и благодарности. По скромным подсчётам, в регионе насчитывается более 20 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Аксаковская ёлка» – хоть и небольшое, но очень значимое мероприятие. По договорённости с муниципалитетами такой праздник проходит в каждом городе и районе республики. Руководители территорий лично встречаются с особенными детьми и общаются с родителями, которые должны понимать, что они не одни, что власть рядом с ними и помогает. Это часть большой системной работы. Важно, что мы в республике создаём и развиваем полноценный комплекс мер поддержки – организационных, технических, реабилитационных, коррекционных. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для детей подготовили насыщенную программу. Художники создавали яркие образы участникам ёлки с помощью аквагрима.

Захотелось вот такой рисунок, но не на лице, он захотел на руке. Девочки в основном просят цветы, бабочки объемные. Наталья Загидуллина, заведующая подростковым клубом «Улыбка»

«Аксаковская ёлка» проводится в Башкортостане в седьмой раз под патронажем супруги главы региона Каринэ Хабировой. В реализацию проекта большой вклад внесли благотворители – представители бизнеса. Все они интересуются, как можно помочь семьям, которые оказались в непростой ситуации.

На самом деле, это не просто праздник – это, конечно же, оказать внимание особенному ребёнку, семье. Каждый день люди работают, работают над собой, над тем, чтобы своему ребёнку помочь и сделать его здоровым, хорошим, вырастить прекрасным человеком. И вот, наверное, это время, когда можно остановиться, когда можно приехать сюда и получить полную заботу, тепло и уют. Каринэ Хабирова, Председатель попечительских советов фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис»

После театрализованного концерта, на котором звучали песни из популярных музыкальных сказок и пьес, Радий Хабиров вместе с супругой вручили участникам «Аксаковской ёлки» новогодние подарки.