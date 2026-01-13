Радий Хабиров поздравил участников «Аксаковской ёлки»

Более 300 человек из разных уголков республики посетили «Аксаковскую ёлку». Ежегодное благотворительное событие прошло уже в седьмой раз. Её участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. С наступившим 2026 годом их поздравил Глава Башкортостана. Масштабное событие организовали под патронажем председателя попечительских советов фондов «Территория счастья» и «Уфимский Хоспис» Каринэ Хабировой. О том, как прошёл праздник, – в нашем сюжете.
Зажжение главного символа Нового года, любимые сказочные персонажи и массовый хоровод явно запомнятся на всю жизнь многим детям, в том числе и то, как их уже с порога встречают аниматоры в ростовых куклах. Образ Мальвины на себя примерила и семилетняя Амира. У девочки с рождения спинально-мышечная атрофия, поэтому её сопровождают кадеты, которые помогают подняться по лестнице.
Всего же масштабное событие посетили свыше 300 человек из разных частей республики. Их с наступившим 2026 годом поздравил Глава Башкортостана вместе с супругой. Радий Хабиров пожелал маленьким гостям крепкого здоровья, успехов в учёбе, а их отцам, которые сражаются в зоне СВО, просил передать слова глубокого уважения и благодарности. По скромным подсчётам, в регионе насчитывается более 20 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей подготовили насыщенную программу. Художники создавали яркие образы участникам ёлки с помощью аквагрима.
«Аксаковская ёлка» проводится в Башкортостане в седьмой раз под патронажем супруги главы региона Каринэ Хабировой. В реализацию проекта большой вклад внесли благотворители – представители бизнеса. Все они интересуются, как можно помочь семьям, которые оказались в непростой ситуации.
После театрализованного концерта, на котором звучали песни из популярных музыкальных сказок и пьес, Радий Хабиров вместе с супругой вручили участникам «Аксаковской ёлки» новогодние подарки.
Организаторы выбрали название благотворительного события не случайно, так как оно отсылает к наследию Сергея Аксакова. Его творчество пронизано любовью к родной природе, семье, а также состраданием, вниманием к ближнему. Именно эти ценности легли в основу праздника.