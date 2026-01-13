В Башкирии поменяется срок оплаты услуг ЖКХ

В Башкортостане сдвинется срок оплаты услуг ЖКХ. С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, который переносит крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца. Соответствующий документ был подписан Президентом России Владимиром Путиным в июне 2025 года.