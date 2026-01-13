В Башкирии птицефабрика завершила строительство новой площадки

На 40 млн яиц больше. Сельхозкомпания «Башкирский бройлер» завершила строительство производственной площадки в Альшеевском районе. Некоторые цеха уже заселили птицей, а в других идут пусконаладочные работы. Основное направление предприятия – поставка инкубационных яиц производителям бройлеров, среди которых и иностранные компании.

Складывается впечатление, что каждый петух старается перекукарекать других. Особо сильно они стараются в присутствии людей. Инстинкт самца птицы не утратили, поэтому каждый петух сидит в отдельной клетке, а вот курочки сидят по четверо. Вода, корм, необходимая температура – всего вдоволь. Благодаря сетчатым полам помёт падает на ленту и утилизируется. Всё чисто и без запаха. А вот снесённые яйца выкатываются на отдельную ленту и далее уже следуют на транспортёр.

А в этом цехе уже идёт сортировка яиц. За это отвечает оператор-птичница Наталья Тихонова, главное оружие которой – внимательность. Из общего потока выбираются те, которые не соответствуют стандарту. Деформация, насечка, грязь, размер выше стандартного – и яйцо удаляется из общего потока.

На финальной точке идёт окончательная сортировка и упаковка. Новые площадки с родительским поголовьем ввели в работу в августе 2025 года. Сейчас пока заполнены два зала. В каждом по 27 тысяч курочек и 1500 петушков. В скором времени на данной площадке запустят в работу ещё два зала.