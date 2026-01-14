В Иглинском районе проводят капремонт сельхозтехники

В хозяйстве «Калтымановский» Иглинского района, несмотря на зиму, идут хозяйственные работы. С полей вывозят тюки сена, а в гаражах проводится капитальный ремонт тракторов и агрегатов.
На 1200 гектарах предприятия в летний сезон выращивают зерновые и кормовые культуры, из которых производят сенаж, силос и фуражное зерно для собственного животноводства. Аграрии завершают строительство фидлота, откормочной площадки на 800 голов КРС. Техника тоже почти готова к весенне-полевым работам.
Ремонт сельхозмашин проводится коллективно. За каждым механизатором хозяйства закреплено две единицы техники. В случае необходимости свободный мастер приходит на помощь. Персонал опытный и ответственно подходит к своим обязанностям. Многие работают на предприятии не первый год.