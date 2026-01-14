В Иглинском районе проводят капремонт сельхозтехники

В хозяйстве «Калтымановский» Иглинского района, несмотря на зиму, идут хозяйственные работы. С полей вывозят тюки сена, а в гаражах проводится капитальный ремонт тракторов и агрегатов.

На 1200 гектарах предприятия в летний сезон выращивают зерновые и кормовые культуры, из которых производят сенаж, силос и фуражное зерно для собственного животноводства. Аграрии завершают строительство фидлота, откормочной площадки на 800 голов КРС. Техника тоже почти готова к весенне-полевым работам.

Техника ремонтируется, часть техники на ходу, часть отремонтирована. Средства на запчасти имеются. Михаил Усубян, заместитель директора ООО «Калтымановский»

Ремонт сельхозмашин проводится коллективно. За каждым механизатором хозяйства закреплено две единицы техники. В случае необходимости свободный мастер приходит на помощь. Персонал опытный и ответственно подходит к своим обязанностям. Многие работают на предприятии не первый год.