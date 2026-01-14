Глава Башкирии поздравил подопечных хосписа со старым Новым годом

Радий Хабиров поздравил подопечных Уфимского хосписа со старым Новым годом. Это уже стало доброй традицией. Глава республики вечер 13 января ежегодно проводит в центре паллиативной помощи. Общается с подопечными хосписа и сотрудниками. Многие из них и Новый год встречали в стенах центра.
За происходящим с кошачьей осторожностью наблюдает местная питомица Мистика. В её поле зрения последние праздничные приготовления. Подопечные хосписа собираются в концертном зале. Большинство, конечно, добираются с помощью волонтёров. И такая возможность есть даже у тех, кто не встаёт с постели. У каждого из них своя непростая история.
Валентина Геннадьевна – настоящий герой. В хосписе она ухаживает за своей дочерью. Это их второй совместный заезд. А до этого пять раз находилась здесь с сестрой – тяжелые последствия после двух инсультов. Тогда семья не знала, что делать. На руках тяжёлый паллиативный больной. Тогда Валентина Геннадьевна считала, что сестре осталось немного.
Вместе с дочерью Валентина Геннадьевна встречает старый Новый год в хосписе. А поздравить подопечных центра приехал глава республики вместе с супругой Каринэ Хабировой, которая является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис».
Уже по традиции после глава республики отправился пообщаться лично в комнаты к подопечным. Здесь и пожилые люди, и дети, и молодые мужчины. Для кого-то это уже не первый заезд в хоспис. И главное для них даже не подарки, а простое общение. Иногда хочется, чтобы просто сели рядом и выслушали.
А в это время в холле хосписа маленькая Асель держит в руках картину, над которой работала три дня, отложив все свои важные детские дела. Картину она хочет подарить человеку, который помог ей, когда ей было всего 4 годика. На Новый год принято загадывать желания. А самая заветная мечта Гульназ сбылась. Её дочка Асель жива. 7 лет назад ей поставили спинально-мышечную атрофию. Это та самая коварная болезнь, которая требует приёма дорогостоящего лекарства. И если сейчас его можно получить, то тогда, в 2019 году, препарат не был зарегистрирован в России.
Сейчас уже система получения препарата в стране налажена, он официально зарегистрирован. Но тогда для семьи это было настоящим чудом. И вот спустя 7 лет Асель впервые встречается с человеком, который тогда помог ей получить медикаменты, от которых зависела её жизнь.
Асель уже ученица первого класса обычной школы. В хоспис приезжает для поддержки здоровья, а мама здесь может немного отдохнуть, перевести дух. С главой республики они договорились встретиться ещё раз, но уже в родном Нефтекамске. Обещала показать дневник с оценками.