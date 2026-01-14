Студенты УУНиТ могут бесплатно получить две квалификации в одном дипломе

В Уфимском университете науки и технологий запустили программу, которая позволяет студентам бесплатно получить две квалификации в одном дипломе. Так, на сегодняшний день более 100 студентов обучается по трем программам: «Системы автоматического управления в энергетике», «Цифровая химия» и «Интегрированные маркетинговые коммуникации».

Обучаться можно параллельно двум бакалаврским, а затем и магистерским программам. Вторая профессия дается бесплатно, дополняя основную.