Студенты УУНиТ могут бесплатно получить две квалификации в одном дипломе

В Уфимском университете науки и технологий запустили программу, которая позволяет студентам бесплатно получить две квалификации в одном дипломе. Так, на сегодняшний день более 100 студентов обучается по трем программам: «Системы автоматического управления в энергетике», «Цифровая химия» и «Интегрированные маркетинговые коммуникации».
Обучаться можно параллельно двум бакалаврским, а затем и магистерским программам. Вторая профессия дается бесплатно, дополняя основную.
Университетом созданы интегрированные учебные планы, которые объединяют требования двух разных специальностей, где общие предметы, засчитываются один раз для обеих программ. А специальные дисциплины объединяются в новые курсы, где один предмет изучается с точки зрения двух наук. Так, самым актуальным и востребованным направлением стала «Цифровая химия», открытая в 2024 году.