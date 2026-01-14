«По-другому никак»: в России выросли штрафы за неправильную перевозку детей

До 200 тысяч рублей штрафа за неправильную перевозку детей. Такое наказание с нового года предусмотрено для юридических лиц, если они игнорируют автокресла. Нарушать стало дороже и обычным водителям, а вот самозанятых таксистов теперь приравняли к должностным лицам, что повлечет ещё большую административную ответственность. О тонкостях нововведений – в нашем сюжете.
Практически с восьми часов утра экипаж уфимского полка ДПС выдвигается на улицу Заки Валиди. Локация выбрана неслучайно. Рядом школа и детский сад. Вероятность остановить автомобиль, в котором маленькие пассажиры, высокая.
Начиная с 8 декабря прошлого года в республике проходит профилактическая акция «Не губи ребёнка, пристегни». Основная цель – предотвращение нарушений правил перевозки детей, сокращение числа погибших и получивших травмы несовершеннолетних пассажиров.
В одной из патрульных машин пример того, как правильно должен перевозится ребёнок. Полицейские специально с собой возят детское кресло, чтобы в случае необходимости продемонстрировать. Правда, вместо настоящего ребёнка здесь обычная кукла.
С нового года, а точнее, с 9 января в России увеличился штраф за нарушение правил безопасности при перевозке детей. Если раньше за отсутствие автокресла или специального удерживающего средства размер наказания был три тысячи рублей, теперь придётся заплатить пять тысяч. Для должностных лиц сумма штрафа выросла вдвое – с 25 до 50 тысяч рублей.
Именно таксистов новые изменения коснулись в большей степени. Самозанятые водители теперь несут ответственность как должностные лица. А это значит, что за нарушение правил перевозки детей штраф будет не как для физлиц, а в 10 раз больше – 50 тысяч рублей.
Для юридических лиц, которые занимаются перевозкой пассажиров, административное наказание тоже ужесточили. Теперь не 100, а 200 тысяч рублей.
Одна из таких аварий, где были нарушены правила перевозки несовершеннолетних, произошла в конце прошлого года. На трассе Уфа – Инзер – Белорецк автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с грузовиком. В отечественной легковушке ехали родители с пятью детьми. Итог печален: отец семейства погиб на месте происшествия, его 4-летний сын скончался позже в больнице. Остальные дети с травами были также доставлены в медицинское учреждение.