В Башкирии откроется плавательный бассейн «Сокол»

Готовится открыть двери для жителей и гостей Куюргазинского района плавательный бассейн «Сокол». Спортобъект в селе Ермолаево начнёт работу 31 января. Об этом рассказали на оперативном совещании правительства в ЦУРе. Жители Фёдоровского района уже проводят свои заплывы в новом бассейне.

2026 год начался с завершения строительства бассейнов в двух райцентрах республики – Фёдоровке и Ермолаево.

В Фёдоровском районе объект уже открыт. Спустя всего неделю появились постоянные посетители. Теперь научиться плавать смогут не только дети, но и взрослые. Бассейн на четыре дорожки может вместить до 40 пловцов.

Спортобъекты появляются в регионе по поручению руководителя республики. Ещё в конце 2019 года в Башкортостане было 210 бассейнов, и тогда Радий Хабиров отметил, что этого недостаточно, и опубликовал на своих страницах в соцсетях карту, где указал 16 районов, в которых должны будут появиться плавательные объекты.