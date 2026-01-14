В Уфе подвели итоги хоккейного турнира «Золотая шайба»

В Кировском районе Уфы выявили лучших юных хоккеистов. Здесь подвели итоги турнира «Золотая шайба» – это всероссийские соревнования среди детских коллективов, которые проходят в несколько этапов.
Участие могут принять все хоккейные команды, которые не относятся к спортивным школам. Победители отправятся на муниципальный этап, где встретятся с лучшими хоккеистами других районов Уфы. Эти матчи пройдут уже после праздников.
Накануне в Кировском районе сыграли одни из самых юных участников турнира. Свои матчи провели дети в возрасте от 11 лет. До финала удалось добраться командам гимназии №3, а также объединения «Йешлек». В упорной борьбе сильнее оказались гимназисты. Ещё одно призовое место досталось команде из Уфимского района.