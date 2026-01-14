В Башкирии наградили журналистов региональных и муниципальных изданий

За лучшее освещение жизненно важных сфер. В Башкортостане наградили журналистов региональных и муниципальных изданий. Мероприятие прошло в честь профессионального праздника – Дня работника российской печати. В конференц-холле агентства «Башинформ» собрались представители электронных СМИ, газет, а также радио и телевидения.

Были отмечены многие достижения наших коллег, в частности, значимые победы на авторитетных федеральных конкурсах. Лидерские позиции занимает и телеканал БСТ, который признан лучшим по охвату зрителей среди всех региональных каналов.

Сегодня журналисты освещают вопросы защиты прав потребителей, антитеррористическую повестку, повышают финансовую грамотность населения, а также рассказывают о реализуемых в Башкортостане проектах. Среди награждённых – немало представителей нашего телеканала, которые были удостоены почётных грамот агентства, а также дипломов победителей журналистских конкурсов.