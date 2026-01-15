В Башкирии охотники застрелили и разделали чужую лошадь

В Абзелиловском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном забое чужой лошади и ее краже. Инцидент произошел в лесу недалеко от деревни Рыскужино.

По информации МВД по РБ, двое мужчин 52 и 43 лет из соседней деревни Тирмен отправились на охоту на квадроцикле, но не смогли подстрелить дичь. Увидев табун лошадей, они решили застрелить одну из них. После этого злоумышленники привезли сани, перетащили на них разделанную тушу и увезли домой.

Хозяин животного, 59-летний житель Рыскужино, обнаружил останки в 3 километрах от деревни и обратился в полицию. Стражи порядка оперативно вычислили и задержали подозреваемых. Оба дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».