Жители Татышлинского района хотят отремонтировать водопровод по ППМИ

Муниципалитеты Башкортостана готовятся к участию в программе поддержки местных инициатив. Так, например, в Татышлинском районе заявки на ППМИ подали 11 сельских поселений. В приоритете – водоснабжение и дороги.

Жители деревни Старокалмиярово надеются на капремонт водопровода, запущенного ещё в 1994 году. Изношенные трубы постоянно дают течь, оставляя людей без самого необходимого. Проект касается верхней части села, где живет 171 человек. Все они единогласно поддержали инициативу на сельском сходе.

За 31 год эксплуатации капитальный ремонт ни разу не проводился. Трубы уже устарели, часто происходят аварии. Буквально перед новым годом пришлось вставить заплатки. Капитальный ремонт включает замену всех этих труб, что повышает надёжность и снижает вероятность аварий.

Как отмечают в сельсовете, сама вода в системе качественная. Проблема именно в ветхих коммуникациях, которые не доносят её до домов стабильно. Новые трубы избавят жителей от постоянного стресса и бытовых неудобств. Именно так в прошлом году решили вопрос в селе Старый Кызыл Яр. Жители победили в ППМИ с проектом водонапорной башни.