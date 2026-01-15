Жители Башкирии добились строительства ФАПов после обращения к Радию Хабирову

В Башкортостане продолжают развивать сельскую медицину. В некоторых районах республики жители мечтали о новых ФАПах. После обращения к Радию Хабирову их желания были исполнены. Где-то новые модульные здания уже функционируют, а кому-то ещё предстоит порадоваться медицинскому обслуживанию в современных фельдшерско-акушерских пунктах.
Для жителей деревни Кизги Архангельского района открытие нового модульного ФАПа – праздник. Фельдшер Альфира Нугаманова готова трудиться еще полвека в таких условиях. Под ее опекой более 260 сельчан, в том числе 24 ребёнка.
Все изменилось после обращения кизгинцев на прямую линию Главы Башкортостана. Вместо аварийного здания теперь в деревне появился новый модульный ФАП. Необходимое оборудование, лекарства под рукой – раньше приходилось ездить в райцентр.
Медицинская помощь стала доступнее и для жителей деревни Улукулево. В конце 2025 года здесь заработал новый ФАП, которого до этого не было никогда. Измерить давление или за простыми процедурами приходилось ездить в соседнюю деревню. Особенно мучились семьи с детьми. Решить ситуацию помогло обращение, поступившее на прямую линию с Радием Хабировым в прошлом году.
После обращения к Радию Хабирову в селе Рапатово Чекмагушевского района тоже появился новый фельдшерско-акушерский пункт.
Башкортостан занимает лидирующую позицию по количеству ФАПов среди регионов России. За 6 лет по нацпроекту «Здравоохранение» в республике построено 608 модульных конструкций. А в рамках программы «Продолжительная и активная жизнь» установлено 120 из 134 запланированных.