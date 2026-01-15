Жители Башкирии добились строительства ФАПов после обращения к Радию Хабирову

В Башкортостане продолжают развивать сельскую медицину. В некоторых районах республики жители мечтали о новых ФАПах. После обращения к Радию Хабирову их желания были исполнены. Где-то новые модульные здания уже функционируют, а кому-то ещё предстоит порадоваться медицинскому обслуживанию в современных фельдшерско-акушерских пунктах.

Для жителей деревни Кизги Архангельского района открытие нового модульного ФАПа – праздник. Фельдшер Альфира Нугаманова готова трудиться еще полвека в таких условиях. Под ее опекой более 260 сельчан, в том числе 24 ребёнка.

Отопление печное было, туалет на улице, сами дрова готовили, воды не было. Альфира Нугаманова, фельдшер ФАП д. Кизги, отличник здравоохранения Республики Башкортостан

Все изменилось после обращения кизгинцев на прямую линию Главы Башкортостана. Вместо аварийного здания теперь в деревне появился новый модульный ФАП. Необходимое оборудование, лекарства под рукой – раньше приходилось ездить в райцентр.

У нас было обращение к Радию Фаритовичу по поводу этого ФАПа, чтобы у нас так же, как и у других, появился новый современный. Спасибо Радию Фаритовичу, всё так и получилось, мы очень рады. Гульнара Таджетдинова, жительница д. Кизги

Медицинская помощь стала доступнее и для жителей деревни Улукулево. В конце 2025 года здесь заработал новый ФАП, которого до этого не было никогда. Измерить давление или за простыми процедурами приходилось ездить в соседнюю деревню. Особенно мучились семьи с детьми. Решить ситуацию помогло обращение, поступившее на прямую линию с Радием Хабировым в прошлом году.

Это большая радость для жителей села. Хочется сказать огромное спасибо Главе Башкортостана за то, что он не оставил без внимания нашу просьбу. Флюра Самикова, жительница д. Улукулево

После обращения к Радию Хабирову в селе Рапатово Чекмагушевского района тоже появился новый фельдшерско-акушерский пункт.

Жители Рапатово на прямую линию главы республики обращались с просьбой о строительстве нового ФАПа, потому что старый не совсем соответствовал требованиям, был не современный по нынешним меркам. Сергей Тарасов, главный врач Чекмагушевской центральной районной больницы