Радий Хабиров вручил госнаграды фехтовальщикам из Башкирии

Это выдающиеся победы. Хочу поздравить ребят и поблагодарить их за эти достижения. Методическим центром по этой дисциплине у нас в регионе выступает Центр фехтования. Здесь проводят и масштабные турниры. Ведь большого спорта не бывает без больших соревнований.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан