Радий Хабиров вручил госнаграды фехтовальщикам из Башкирии

Радий Хабиров вручил госнаграды фехтовальщикам из Башкортостана. Триумфаторов этапа Кубка мира среди юниоров, который на прошлой неделе прошёл в Тунисе, чествовали на оперативном совещании в правительстве.
Рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов завоевали золотую и серебряную медали турнира соответственно. Они также взяли «золото» в командных соревнованиях совместно со спортсменами из Санкт-Петербурга.
За высокие достижения Почётной грамоты республики удостоены тренер-преподаватель уфимской Спортшколы олимпийского резерва по фехтованию Тимур Арсланов и судья международной категории Федерации фехтования России Раиль Нагимов.