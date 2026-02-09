Радий Хабиров вручил госнаграды фехтовальщикам из Башкирии

Радий Хабиров вручил госнаграды фехтовальщикам из Башкортостана. Триумфаторов этапа Кубка мира среди юниоров, который на прошлой неделе прошёл в Тунисе, чествовали на оперативном совещании в правительстве.

Рапиристы Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов завоевали золотую и серебряную медали турнира соответственно. Они также взяли «золото» в командных соревнованиях совместно со спортсменами из Санкт-Петербурга.

За высокие достижения Почётной грамоты республики удостоены тренер-преподаватель уфимской Спортшколы олимпийского резерва по фехтованию Тимур Арсланов и судья международной категории Федерации фехтования России Раиль Нагимов.

Это выдающиеся победы. Хочу поздравить ребят и поблагодарить их за эти достижения. Методическим центром по этой дисциплине у нас в регионе выступает Центр фехтования. Здесь проводят и масштабные турниры. Ведь большого спорта не бывает без больших соревнований.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
