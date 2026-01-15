В Уфе в обществе слепых стартовал курс по использованию гаджетов

В Уфимском обществе слепых стартовал курс по использованию современных гаджетов. Специальная встроенная система позволяет применять мобильные телефоны людям с ограниченными возможностями здоровья. Аналогичные технологии в Башкортостане внедряются повсеместно. Так, почти уже год функционирует проект «Говорящий город», который помогает слабовидящим и слепым пользоваться общественным транспортом.

Отправить сообщение теперь несложно – специальная система встроена практически в каждый смартфон, важно подключить ее в настройках. Скринридер – так называемая программа чтения с экрана. И далее уже дело практики.

Аудиопрограмма упрощает жизнь. Благодаря ей появляется возможность читать книги, заказывать продукты. И строить карьеру. К примеру, Булат Сафин – активист, общественник, еще и юрист. Когда он задумал освоить свою нынешнюю профессию, в него никто не верил. Но постепенно шаг за шагом он освоил профессию, ведет активный образ жизни. И практически обходится без помощников.

Незрячие проходят путь от освоения бытовых навыков до полной социализации в современном мире. Вместе с телефонами по-прежнему востребованы и классические развлечения.

В республике создают доступную среду и ломают барьеры для инвалидов. И теперь речь идет не просто о пандусах. К примеру, можно найти любимую работу.

Передвигаться можно и на общественном транспорте. Система звукового ориентирования «Говорящий город» – отечественная разработка, внедрена в автобусах 110-го маршрута. Такой проект реализуется в Санкт-Петербурге, Москве и в Уфе. Глава региона Радий Хабиров услышал общественников и поддержал инициативу.