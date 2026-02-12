В Уфе прошло заседание комитета по развитию институтов гражданского общества

В Уфе прошло выездное заседание Комитета Госсобрания по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. Парламентарии заслушали доклад Министерства культуры о деятельности Союза писателей Башкортостана, оценили исполнение закона о поддержке социально ориентированных НКО, а также рассмотрели ряд законодательных инициатив.

Среди них – поправки в закон об обращениях граждан, изменения в Кодекс о выборах и план мероприятий по реализации послания главы республики на 2026 год. Также подвели итоги мониторинга законодательства и обсудили дальнейшие планы законотворческой работы.