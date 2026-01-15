В Баймаке прошёл турнир по стрельбе из традиционного лука на призы курултая башкир Баймакского района. Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь».
В последние несколько лет этот вид спорта становится все более популярным среди молодежи, а потому растет число участников соревнований. На этот раз состязались более 50 юных лучников до 17 лет.
Младшие спортсмены стреляли на расстоянии 8 метров, средняя группа – 12, а старшие участники выявляли самых метких на 15-метровой дистанции.