В Баймаке прошёл турнир по стрельбе из традиционного лука на призы курултая башкир Баймакского района. Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Богатырь».

В последние несколько лет этот вид спорта становится все более популярным среди молодежи, а потому растет число участников соревнований. На этот раз состязались более 50 юных лучников до 17 лет.