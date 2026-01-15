В Башкирии завод крепёжных изделий и пружин для автомобилей отмечает 55-летие

Башкортостан продолжает обеспечивать технологический суверенитет страны и развивать импортозамещение. Белебеевский завод по производству крепёжных изделий и пружин для автомобилей отмечает 55-летие. За последние 2 года освоили технологию изготовления 60 изделий для двигателей российского автопрома. Теперь они замещают детали, которые ранее закупали за границей.

На производстве Анастасия Зайцева 16-й год вытачивает резьбу. Это нужно, чтобы обеспечить надежное соединение деталей и, в последующем, функционирование машин.

Особенно когда работа вручную. Например, с прошлого года деталь для двигателя КамАЗ К-5 изготавливают на новом автоматизированном станке. Благодаря его покупке производительность увеличилась как минимум вдвое. В 2022 году ряд зарубежных предприятий прекратил поставки эксклюзивного крепежа для крупнейших российских производителей автомобилей. Так, за короткое время Белебеевский завод освоил изготовление 50 видов деталей.

На производстве выпускают порядка шести тысяч разных деталей, из них – 500 освоили в рамках импортозамещения. Они используются при сборке автомобилей КамАЗ, АвтоВАЗ и их смежников.

Сегодня в основном производстве трудятся порядка 800 человек, чтобы закрыть нехватку кадров, взяли курс на механизацию. За последние три года на заводе появилось 23 станка ЧПУ.

Усиленное производство позволяет закрывать потребности не только нашей страны, но и основного торгово-экономического партнёра – Республики Беларусь. В проектах импортозамещения работа ведётся постоянно, говорят специалисты.

Жемчужиной на ожерелье является запуск нового правильного оборудования, которое нам позволило снизить дефицит работников по профессии правильщик вручную и увеличить производительность в два раза: 6-7 штук в минуту, а вручную человек правил 2-3 максимум. Алик Муллабаев, директор по основному производству