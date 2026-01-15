В Башкирии откроют завод детского диетического питания

В этом году в Башкортостане намерены открыть завод детского диетического питания. Готовность – 90%. Это будет первое и единственное предприятие с такой специализацией в республике. Если говорить в целом, за последние годы власти проделали большую работу по модернизации системы школьного питания. Итоги этой работы – признание на федеральном уровне. В числе лучших – как столовые учебных учреждений, так и повара.

Вот тот самый главный ингредиент, который делает блюда Любови Байбуриной по-настоящему особенными. Секретами своих рецептов повар со стажем делится с учениками школы, в которой долгие годы она и готовит блюда.

На уроке труда встречаюсь со школьниками, провожу различные мастер-классы. Испекли и учпочмак, и бэлеш, и птичий язык, и гречневую кашу. После того, как блюдо будет готово, вместе выпивают чай. Девушки с интересом слушают секреты кулинарии, и я призываю их в будущем выбрать профессию повара.

Любовь Байбурина работает в сфере питания более 30 лет. Начинала поваром в Чишминском училище, а затем перешла в школьную столовую. Сейчас возглавляет пищеблок, параллельно обучая детей.

Я люблю вкусно готовить дома, поэтому мастер-класс мне очень понравился. Уже научились лепить тесто, вернусь, приготовлю губадию и буду радовать близких.

Индира Мухаметдинова, ученица школы №1 поселка Чишмы

Труд Чишминского повара отметили и на федеральном уровне, признав Любовь Байбурину лучшей в стране, в том числе и в категории «Наставник».

В ведении нашего «Центра питания» много районов, поэтому я посещаю муниципалитеты и делюсь своим опытом. На примере продемонстрирую, как правильно приготовить котлеты, плов. Я и сама с каждого образовательного мероприятия приумножаю свои знания.

Вот уже пятый год повара из Башкортостана показывают своё кулинарное мастерство на федеральном уровне. В числе лучших, например, становилась Рима Черненко из школы №7 Стерлитамака. А вот столовая школы №29 в минувшем году заняла первое место в стране, и ученики согласны с такой высокой оценкой.

Активно модернизировать сферу школьного питания в Башкортостане начали в последние годы по поручению Радия Хабирова. Регион одним из первых в стране внедрил диетическое меню, начали создавать эко-буфеты. И вот уже пять лет подряд республика демонстрирует высокие стандарты.

Тема школьного питания очень важна. Я помню, когда мы начинали, еда зачастую была невкусная, неполезная. Мы переломили эту ситуацию, но нет предела совершенству.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одним из координаторов работы по организации школьного питания выступила созданная в 2018 году Ассоциация, она объединила 16 операторов. Сейчас инвесторы строят первый в регионе завод по приготовлению детской диетической продукции.

