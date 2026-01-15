В Башкирии откроют завод детского диетического питания

В этом году в Башкортостане намерены открыть завод детского диетического питания. Готовность – 90%. Это будет первое и единственное предприятие с такой специализацией в республике. Если говорить в целом, за последние годы власти проделали большую работу по модернизации системы школьного питания. Итоги этой работы – признание на федеральном уровне. В числе лучших – как столовые учебных учреждений, так и повара.

Вот тот самый главный ингредиент, который делает блюда Любови Байбуриной по-настоящему особенными. Секретами своих рецептов повар со стажем делится с учениками школы, в которой долгие годы она и готовит блюда.

На уроке труда встречаюсь со школьниками, провожу различные мастер-классы. Испекли и учпочмак, и бэлеш, и птичий язык, и гречневую кашу. После того, как блюдо будет готово, вместе выпивают чай. Девушки с интересом слушают секреты кулинарии, и я призываю их в будущем выбрать профессию повара. Любовь Байбурина, заведующая производством ООО «Центр питания»

Любовь Байбурина работает в сфере питания более 30 лет. Начинала поваром в Чишминском училище, а затем перешла в школьную столовую. Сейчас возглавляет пищеблок, параллельно обучая детей.

Я люблю вкусно готовить дома, поэтому мастер-класс мне очень понравился. Уже научились лепить тесто, вернусь, приготовлю губадию и буду радовать близких. Индира Мухаметдинова, ученица школы №1 поселка Чишмы

Труд Чишминского повара отметили и на федеральном уровне, признав Любовь Байбурину лучшей в стране, в том числе и в категории «Наставник».

В ведении нашего «Центра питания» много районов, поэтому я посещаю муниципалитеты и делюсь своим опытом. На примере продемонстрирую, как правильно приготовить котлеты, плов. Я и сама с каждого образовательного мероприятия приумножаю свои знания. Любовь Байбурина, заведующая производством ООО «Центр питания»

Вот уже пятый год повара из Башкортостана показывают своё кулинарное мастерство на федеральном уровне. В числе лучших, например, становилась Рима Черненко из школы №7 Стерлитамака. А вот столовая школы №29 в минувшем году заняла первое место в стране, и ученики согласны с такой высокой оценкой.

Активно модернизировать сферу школьного питания в Башкортостане начали в последние годы по поручению Радия Хабирова. Регион одним из первых в стране внедрил диетическое меню, начали создавать эко-буфеты. И вот уже пять лет подряд республика демонстрирует высокие стандарты.

Тема школьного питания очень важна. Я помню, когда мы начинали, еда зачастую была невкусная, неполезная. Мы переломили эту ситуацию, но нет предела совершенству. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан