В Башкирии откроют завод детского диетического питания

В этом году в Башкортостане намерены открыть завод детского диетического питания. Готовность – 90%. Это будет первое и единственное предприятие с такой специализацией в республике. Если говорить в целом, за последние годы власти проделали большую работу по модернизации системы школьного питания. Итоги этой работы – признание на федеральном уровне. В числе лучших – как столовые учебных учреждений, так и повара.
Вот тот самый главный ингредиент, который делает блюда Любови Байбуриной по-настоящему особенными. Секретами своих рецептов повар со стажем делится с учениками школы, в которой долгие годы она и готовит блюда.
Любовь Байбурина работает в сфере питания более 30 лет. Начинала поваром в Чишминском училище, а затем перешла в школьную столовую. Сейчас возглавляет пищеблок, параллельно обучая детей.
Труд Чишминского повара отметили и на федеральном уровне, признав Любовь Байбурину лучшей в стране, в том числе и в категории «Наставник».
Вот уже пятый год повара из Башкортостана показывают своё кулинарное мастерство на федеральном уровне. В числе лучших, например, становилась Рима Черненко из школы №7 Стерлитамака. А вот столовая школы №29 в минувшем году заняла первое место в стране, и ученики согласны с такой высокой оценкой.
Активно модернизировать сферу школьного питания в Башкортостане начали в последние годы по поручению Радия Хабирова. Регион одним из первых в стране внедрил диетическое меню, начали создавать эко-буфеты. И вот уже пять лет подряд республика демонстрирует высокие стандарты.
Одним из координаторов работы по организации школьного питания выступила созданная в 2018 году Ассоциация, она объединила 16 операторов. Сейчас инвесторы строят первый в регионе завод по приготовлению детской диетической продукции.