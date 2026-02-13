В Башкирии готовится к запуску завод детского диетического питания

В Чишминском районе готовится к запуску завод детского диетического питания. На нём будут производить весь спектр продукции для организации полноценного рациона в школах и детсадах. Организаторы уверяют, что главное преимущество нового предприятия – разнообразие продукции, которая будет отличаться качественным составом.

Вкус, знакомый не одному поколению, и здесь, как уверяют производители, овсяные печенья представлены в классическом рецептурном составе: никакой химии – только натуральные продукты. А как ещё, когда готовят специально для детей?

Цех только начинает работу. После запуска на полную мощность здесь планируют производить пять видов печенья – более 3,5 тонн за две смены. Это при выходе на полную мощность.

Завод детского диетического питания будут вводить в строй поэтапно. Уже через неделю запустят соседний цех мучных полуфабрикатов, где будут готовить всевозможную выпечку. Ну, а после, в течение месяца, заработают и остальные два цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов и производству готовой еды. Задача – сделать так, чтобы полезное было ещё и вкусным. На заводе уверены, что смогут разнообразить рацион в школах республики.

Объёмов хватит, чтобы наладить поставки не только во все школы и детсады, но и на прилавки. Завод уже заключил договоры с сетевыми магазинами и вышел на маркетплейсы. Что немаловажно, активно расширяют штат: для полной загрузки необходимо не менее 100 человек. Хорошие условия предоставляют и для молодых специалистов.

Идея создания завода принадлежит Радию Хабирову. Именно по поручению Главы Башкортостана в республике уже несколько лет системно модернизируют систему школьного питания. Одним из координаторов этой работы стала созданная Ассоциация. Башкортостан одним из первых в стране внедрил диетическое меню с учётом потребности школьников с ограничениями в питании, в том числе с сахарным диабетом.