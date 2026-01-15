Башкирия продолжает поддерживать подшефные города в ЛНР

Башкирское тепло на Донбассе. Республика не прекращает поддерживать подшефные города в ЛНР. Благодаря участию региона благоустраиваются социальные объекты. В городе Петровское новую котельную построили в спортшколе, а в Красном Луче отопительные комплексы обновили в детских садах.
Спортзал города Петровское едва вмещает всех желающих заниматься баскетболом: пока одни играют, другие ждут своей очереди. А ведь совсем недавно здесь сложно было собрать даже одну команду, помещение практически не отапливалось.
В спорткомплексе модернизировали котельную, которая теперь греет гораздо лучше, при этом экономичнее, всё благодаря поддержке Башкортостана. За счёт шефской помощи обновили и тепломагистрали, соединяющие спортивные сооружения. Сейчас рабочие меняют окна и батареи в административном здании. Как рассказывают сотрудники, впервые за долгое время они начали снимать в кабинетах верхнюю одежду.
А ведь комплекс с богатой спортивной историей, его построили в советские годы. Здесь было общежитие для приезжих гостей, бассейн. Местные жители мечтают возродить славное прошлое. В ближайшее время здесь пройдут соревнования на уровне Луганской Народной Республики.
Закипела жизнь и на многих других соцобъектах. Как рассказали сотрудники детского сада «Звездочка» в городе Красный Луч, с запуском модульной котельной в учреждении увеличилось число воспитанников, а вот уровень заболеваемости наоборот снизился.
Прежнюю котельную вспоминают как страшный сон. Работала она от угля, к тому же с постоянными перебоями. На новом же оборудовании всё автоматизировано, следить за показателями можно даже через интернет.
В 2025 году в Красном Луче при поддержке Башкортостана ввели в эксплуатацию семь таких котельных, ещё три появятся до конца 2026 года. Модульные отопительные комплексы значительно снизили нагрузку на коммунальную инфраструктуру города.
Конечно, чтобы максимально снизить теплопотери, необходимо привести в порядок и сами здания. Во многих социальных объектах обновляют окна. В детском саду «Звездочка» рисунки на них теперь рисует не Дед Мороз, а сами дети.