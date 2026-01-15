Башкирия продолжает поддерживать подшефные города в ЛНР

Башкирское тепло на Донбассе. Республика не прекращает поддерживать подшефные города в ЛНР. Благодаря участию региона благоустраиваются социальные объекты. В городе Петровское новую котельную построили в спортшколе, а в Красном Луче отопительные комплексы обновили в детских садах.

Спортзал города Петровское едва вмещает всех желающих заниматься баскетболом: пока одни играют, другие ждут своей очереди. А ведь совсем недавно здесь сложно было собрать даже одну команду, помещение практически не отапливалось.

В спорткомплексе модернизировали котельную, которая теперь греет гораздо лучше, при этом экономичнее, всё благодаря поддержке Башкортостана. За счёт шефской помощи обновили и тепломагистрали, соединяющие спортивные сооружения. Сейчас рабочие меняют окна и батареи в административном здании. Как рассказывают сотрудники, впервые за долгое время они начали снимать в кабинетах верхнюю одежду.

А ведь комплекс с богатой спортивной историей, его построили в советские годы. Здесь было общежитие для приезжих гостей, бассейн. Местные жители мечтают возродить славное прошлое. В ближайшее время здесь пройдут соревнования на уровне Луганской Народной Республики.

Закипела жизнь и на многих других соцобъектах. Как рассказали сотрудники детского сада «Звездочка» в городе Красный Луч, с запуском модульной котельной в учреждении увеличилось число воспитанников, а вот уровень заболеваемости наоборот снизился.

Дети ходили в верхней одежде. Из-за холода днём не могли даже заснуть. Теперь малыши счастливы, при входе в группы все ходят только в шортах и майках. Спасибо за это тепло. Наталья Крамор, заведующая хозяйством детского сада «Звездочка» г. Красный Луч

Прежнюю котельную вспоминают как страшный сон. Работала она от угля, к тому же с постоянными перебоями. На новом же оборудовании всё автоматизировано, следить за показателями можно даже через интернет.

Детский сад стал жить совсем другим состоянием. Стало ярко, зацвело. Мы бесконечно благодарны тем, кто занимается этим добрым делом, ведь дети – это наше будущее. Яна Алейникова, заведующая детским садом «Звездочка» г. Красный Луч

В 2025 году в Красном Луче при поддержке Башкортостана ввели в эксплуатацию семь таких котельных, ещё три появятся до конца 2026 года. Модульные отопительные комплексы значительно снизили нагрузку на коммунальную инфраструктуру города.

Такие современные модульные котельные мы установили в семи местах. Кроме того, введены в эксплуатацию твердотопливные котельные ещё в двух административных зданиях. Одной заменой печей дело не кончится: без замены изношенных труб невозможно обеспечить теплоснабжение. Параллельно модернизируются магистрали. Иван Макаров, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Красный Луч