В Уфе в специальном штабе юристы будут поддерживать участников СВО

«Штаб юридической помощи открыли для укрепления доверия юристам. В нём будут работать проверенные адвокаты, которые будут защищать интересы ветеранов СВО. Штаб было необходимо создать в первую очередь для защиты наших ветеранов от недобросовестных юристов. У меня в практике было много случаев введения в заблуждение ветеранов и членов их семей в правовых вопросах. Например, к нам обратился один из доверителей. Он рассказал, что он течении года не мог получить положенную ему страховую выплату. Юристы, к которым он обращался, не смогли ему ничем помочь. Наша команда изучила представленные документы и нашла быстрый способ решения проблемы. Права ветерана восстановлены и ему начислили положенную сумму страховки», — рассказал «Башинформу» Максим Волоцков.