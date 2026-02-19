В Уфе в специальном штабе юристы будут поддерживать участников СВО

В Уфе стартует работа юридического штаба поддержки ветеранов специальной военной операции. Этот штаб становится частью Ассоциации ветеранов СВО и будет оказывать профессиональную бесплатную юридическую помощь вернувшимся с фронта военнослужащим.
Цель нового подразделения — предоставление квалифицированных юридических консультаций и правового сопровождения, а также защита законных интересов ветеранов СВО.
Как отметил учредитель штаба и опытный юрист Максим Волоцков, многие ветераны не обладают необходимыми юридическими знаниями и часто получают консультации от недостаточно компетентных специалистов.
«Штаб юридической помощи открыли для укрепления доверия юристам. В нём будут работать проверенные адвокаты, которые будут защищать интересы ветеранов СВО. Штаб было необходимо создать в первую очередь для защиты наших ветеранов от недобросовестных юристов. У меня в практике было много случаев введения в заблуждение ветеранов и членов их семей в правовых вопросах. Например, к нам обратился один из доверителей. Он рассказал, что он течении года не мог получить положенную ему страховую выплату. Юристы, к которым он обращался, не смогли ему ничем помочь. Наша команда изучила представленные документы и нашла быстрый способ решения проблемы. Права ветерана восстановлены и ему начислили положенную сумму страховки», — рассказал «Башинформу» Максим Волоцков.
Ранее Максим Волоцков работал, можно сказать, в одиночку. Ветеранов СВО консультировали и другие его коллеги. Однако пришло время консолидировать работу юристов в едином русле.
«Почему это принципиально важно? Сегодня, к сожалению, участились случаи, когда недобросовестные адвокатские конторы и псевдоюристы наживаются на наших боевых товарищах и их семьях. Пользуясь отсутствием правовых знаний или сложной жизненной ситуацией, они предлагают платные услуги, обещая „волшебное“ решение проблем — от оформления выплат до обжалования отказов. По сути, они просто зарабатывают на чужом горе. Мы создаём свой штаб, чтобы у каждого ветерана и семьи погибшего героя была квалифицированная и, главное, честная альтернатива. Проверенные адвокаты и юристы нашего Штаба будут помогать с оформлением документов, защитой прав, представлением интересов в судах и госорганах. Это не просто консультации — это реальная поддержка „равный — равному“, где интересы наших людей превыше всего», — сказал председатель Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков.
Ранее Радий Хабиров, выступая с Посланием к Госсобранию Башкирии сказал, что отделения Ассоциации участников СВО откроются в городах и районах республики.
«Особая роль у созданной нами Ассоциации участников СВО. Вы говорите с ветеранами на одном языке. Понимаете с полуслова их чувства и переживания. Помогаете снять какие-то недопонимания на местах. Уже есть местные отделения в районах и городах. Поручаю руководителю Ассоциации, помощнику Главы республики Оскару Эхтибаровичу Ситдикову активизировать работу во всех муниципалитетах. К концу года вы должны стать действенной крепкой общественной организацией. Прошу Правительство определить для этого источники финансирования», — сказал Радий Хабиров.