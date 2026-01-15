В России выросли компенсации за незаконное использование музыки

Мелодия закона. В России выросли компенсации за незаконное использование музыки. Бизнесмены теперь могут потерять до 10 млн рублей. Кафе, салоны красоты, магазины, частные клиники – в общем, любое пространство, где ведётся коммерческая деятельность в зоне ответственности. Под проверку попадает используемая там музыка, в том числе и радио. Проверка может нагрянуть в любой момент. За правами музыкантов следят Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности. Как отслеживаются нарушения и какие есть выходы у предпринимателей?

Привычные звуки парикмахерской – работа оборудования, а фоном – музыка для настроения. Правда, здесь не услышать песни широко известных исполнителей. Владельцы бизнеса не хотят нарушать Закон об авторских правах и поэтому со всей серьёзностью подошли к музыкальному оформлению пространства.

По соседству, в студии красоты, пока что музыки не слышно. Вместо этого – тёплая беседа мастера и клиента, но вскоре здесь тоже будут звучать фоновые мелодии.

А вот некоторые владельцы малого бизнеса и вовсе решили отказаться от идеи использования фоновой музыки в своей работе.

С января этого года верхний порог компенсации за нарушение авторских прав вырос до 10 млн рублей, а сам закон существует в стране более 30 лет, и наказание за его нарушение было всегда. Фоновая музыка, используемая в коммерческом пространстве, должна воспроизводиться с разрешения авторов и организаций, иначе бизнесменам придёт повестка в суд.

Как отметили в Российском авторском обществе, без лицензии можно использовать только ту музыку, которая перешла в ранг общественного достояния. Правозащитники отмечают: в республике в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, количество судебных дел по нарушениям авторских прав снизилось.

Таким образом, можно снизить сумму штрафной компенсации или заключить мировое соглашение и договор. При этом и сами артисты, авторы музыки и текстов, могут пойти навстречу просьбе бизнесменов.