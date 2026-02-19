В Башкирии рассказали о штрафах за использование иностранных слов

С 1 марта будут штрафовать за использование иностранных слов. Эти изменения направлены на поддержку русского языка как государственного. За что именно можно оказаться по ту сторону закона?

Салону Елены Галеевой пришлось временно лишиться вывески – и всему виной название. Клиенты знали его как «Элит», но проблема в том, что такого слова в русском языке не существует. А по новым требованиям к публичному пространству любое иностранное слово должно быть либо переведено, либо официально признано частью языка. Чтобы не рисковать, предпринимательница решила не ждать претензий, а сменить название заранее. Документы уже готовы и скоро фасад украсит новое имя салона.

По новым правилам есть два способа оставить иностранное слово на вывеске, не нарушая закон. Самый надежный, хотя долгий и затратный – зарегистрировать товарный знак. Второй вариант – официально закрепить название в единый реестр юрлиц, внеся изменения в учредительные документы. Контролировать исполнение новых норм будет Роспотребнадзор, и штрафы за иностранизмы без перевода могут ударить по кошельку.

Под пристальное внимание попадают не только броские вывески, но и режим работы, таблички на дверях и даже указатели внутри помещений. Русский язык – обязательный и приоритетный: он не может быть заметно мельче или спрятанным.