В Башкирии заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации

В Башкортостане заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщил Региональный оператор по капитальному ремонту. Республика вошла в число первых среди регионов страны, кто выполнил задачу в срок.
Последние 623 лифта, требующие замены, вывели из эксплуатации в 2025-м. В их числе и подъемные кабины в доме по улице Мингажева, 107. Жители на собрании выбрали данный вид капремонта. Старые лифты, проработав 26 лет, постоянно выходили из строя.
Лифты меняли параллельно с другими видами работ. В 2025-м отремонтированы фасады 71 дома, а обновленные крыши получили 272 МКД. В целом в регионе за последние годы заменили более 4800 лифтов. Подъемные кабины – производства России и Беларуси.