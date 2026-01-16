В Башкирии заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации

В Башкортостане заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщил Региональный оператор по капитальному ремонту. Республика вошла в число первых среди регионов страны, кто выполнил задачу в срок.

Последние 623 лифта, требующие замены, вывели из эксплуатации в 2025-м. В их числе и подъемные кабины в доме по улице Мингажева, 107. Жители на собрании выбрали данный вид капремонта. Старые лифты, проработав 26 лет, постоянно выходили из строя.