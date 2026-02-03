В Башкирии заметили зимующего краснокнижного серого гуся

В национальном парке «Башкирия» подвели итоги традиционной акции «Серая шейка-2026». Волонтеры, сотрудники парка и местные жители обследовали открытые участки водоемов, чтобы подсчитать птиц, оставшихся на зимовку.

Всего было учтено более 600 пернатых. Как и в предыдущие годы, в парке остались кряквы, большие крохали, гоголи, оляпки, лебеди-шипуны и орланы-белохвосты. Численность кряквы значительно выросла: в этом году зафиксировано 401 особь против 167 в прошлом.