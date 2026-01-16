Морозы до -30°С накроют Башкирию в выходные

В ближайшие дни в республике значительно похолодает. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Сегодня, 16 января, осадков не предвидится. Ветер восточный и северо-восточный, слабый, а на юго-востоке республики — умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит -10, -15°С, в отдельных районах столбики термометров опустятся до -20°С.
В субботу, 17 января, ночью температура воздуха составит -20, -25°С, местами до -30°С. Днем будет -10, -15°С, в некоторых районах — до -20°С. Осадков не ожидается, ветер переменных направлений слабый.