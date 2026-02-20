Массовые проверки ждут водителей Башкирии в выходные

С 20 по 24 февраля в республике пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Его главная цель — предупредить нарушения, связанные с управлением транспортом в состоянии опьянения.

В эти дни инспекторы ГАИ будут особенно внимательны на дорогах вблизи мест проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний. К рейдам планируют привлечь максимальное количество личного состава.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году каждое четвертое смертельное ДТП в республике произошло с участием нетрезвых водителей.

Напоминаем, сообщить о нарушениях можно по телефону «горячей линии» МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через тг-бот: @GIBDDRB_02_bot.