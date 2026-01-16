Врачи Уфы спасли жизнь пациентки с разрывом грудного отдела аорты

В Республиканском кардиологическом центре удалось спасти жизнь 53-летней уроженке Туймазинского района.
Женщину доставили в медицинское учреждение в крайне тяжёлом и нестабильном состоянии. У пациентки выявили нарушение кровообращения, низкое артериальное давление, признаки резкого снижения количества крови в сосудах и одновременный нарастающий отказ органов.
После предоперационной подготовки бригадой специалистов было выполнено протезирование грудного отдела аорты. Женщине имплантировали аортальный эндопротез, полностью исключивший аневризматический мешок из кровотока и обеспечивший восстановление целостности аорты.
С учетом признаков критического снижения кровоснабжения почек, также было выполнено двустороннее стентирование устьев почечных артерий для немедленного восстановления кровоснабжения ткани почек. Пациентка восстанавливается после операции.
Фото: министерство здравоохранения РБ.