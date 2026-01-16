В Башкирии сотрудники ДПС помогли автомобилисту, улетевшему в кювет

В Нефтекамске сотрудники дорожно-патрульной службы пришли на помощь водителю, который съехал в кювет.

Фото №1 - В Башкирии сотрудники ДПС помогли автомобилисту, улетевшему в кювет

Инцидент произошёл 5 января. Мужчина на «Ситроен» не справился с управлением и допустил съезд с трассы. Телефон автомобилиста оказался разряжен, поэтому за помощью он обратиться не смог. Машину и водителя заметили дежурившие инспекторы.

Сотрудники ДПС попытались вытащить авто самостоятельно, но потерпели неудачу и обратились к порезавшей автоцистерне. Автомобиль удалось вытащить из западни.

Фото: ГАИ РБ. 

