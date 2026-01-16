В Госсобрании Башкирии прошло первое заседание президиума в новом году

В Госсобрании республики прошло первое заседание президиума регионального парламента в этом году. Предметом рассмотрения стали несколько законодательных инициатив, которые будут вынесены на заседание Курултая.
К примеру, предлагается дать возможность гражданам-льготникам, которые имеют право на бесплатный участок, самим его образовать через Минземимущество или уполномоченный орган местного самоуправления.
Также военкоры получат право на первоочередной прием в госорганах. Будут внесены изменения и в Экологический кодекс республики для борьбы с чужеродными опасными растениями.