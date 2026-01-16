В Башкирии из-за сигареты погибли мать и сын

Стали известны предварительные причины смертельного пожара в Кушнаренково.
Напомним, 15 января на улице Чеверёва огнём охватило жилой бревенчатый дом 7х9. К тушению привлекли 15 человек личного состава и 8 единиц техники. В сгоревшем помещении нашли тела 83-летней женщины и 62-летнего мужчины.
Погибшие оказались матерью и сыном. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни, часто выпивал и курил, постоянного места работы не имел. Неосторожность при курении рассматривается как одна из причин возникновения пожара.
Фото: МЧС по РБ.