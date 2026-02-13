В Башкирии мать не кормила и не лечила сына

В Ермекеевском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности: не следила за гигиеной двухгодовалого сына, допустила антисанитарию в доме и не лечила хроническое заболевание ребенка.
Бездействие матери привело к ухудшению здоровья мальчика, задержке его развития и появлению заболевания. Ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.
Прокуратура внесла представления в адрес территориального отдела полиции и районной администрации. Уполномоченные органы не приняли своевременных мер для выявления семьи, находящейся в социально опасном положении.