В Башкирии мать не кормила и не лечила сына

В Ермекеевском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности: не следила за гигиеной двухгодовалого сына, допустила антисанитарию в доме и не лечила хроническое заболевание ребенка.

Бездействие матери привело к ухудшению здоровья мальчика, задержке его развития и появлению заболевания. Ребенок изъят из семьи и помещен в социальный центр.