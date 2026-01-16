Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры

Прокуратура всегда была и остаётся надёжным оплотом законности и правопорядка. Ваш профессионализм, принципиальность и преданность делу – настоящий щит для общества, основа сильного суверенного государства. С гордостью отмечу, что прокуратура нашей республики по праву входит в число самых эффективных в Российской Федерации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан