Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры

Радий Хабиров поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава Башкортостана отметил их значительный вклад в обеспечение законности в регионе. В прошлом году прокурорами Башкортостана было пресечено свыше 90 тысяч нарушений закона.

Особое внимание уделяется защите социальных прав граждан. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права более двух тысяч работников, оказана помощь детям-сиротам, защищены интересы взрослых и детей на своевременное обеспечение лекарствами. Поддержка оказывается и участникам СВО: в результате прокурорского реагирования с начала спецоперации восстановлены права 320 военнослужащих.

Прокуратура всегда была и остаётся надёжным оплотом законности и правопорядка. Ваш профессионализм, принципиальность и преданность делу – настоящий щит для общества, основа сильного суверенного государства. С гордостью отмечу, что прокуратура нашей республики по праву входит в число самых эффективных в Российской Федерации.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров и прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин вручили ветеранам службы и действующим сотрудникам государственные награды. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом. Мероприятие было посвящено 304-й годовщине прокуратуры России.

