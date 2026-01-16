Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры

Радий Хабиров поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Глава Башкортостана отметил их значительный вклад в обеспечение законности в регионе. В прошлом году прокурорами Башкортостана было пресечено свыше 90 тысяч нарушений закона.
Особое внимание уделяется защите социальных прав граждан. Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены права более двух тысяч работников, оказана помощь детям-сиротам, защищены интересы взрослых и детей на своевременное обеспечение лекарствами. Поддержка оказывается и участникам СВО: в результате прокурорского реагирования с начала спецоперации восстановлены права 320 военнослужащих.
Также Радий Хабиров и прокурор Башкортостана Игорь Пантюшин вручили ветеранам службы и действующим сотрудникам государственные награды. Торжественное собрание завершилось праздничным концертом. Мероприятие было посвящено 304-й годовщине прокуратуры России.