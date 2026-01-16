Дети из России не смогут выехать за пределы страны без загранпаспорта

Отдых по новым правилам. С 20 января несовершеннолетние россияне смогут выехать за пределы страны только по загранпаспорту. Свидетельство о рождении исключено из перечня документов для пересечения границы. Это изменение касается всех детей и подростков в возрасте до 14 лет.

Ранее свидетельство о рождении давало право на поездки в ряд стран, включая Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Теперь для посещения этих государств потребуется загранпаспорт. Граждане России старше 14 лет сохраняют возможность въезда в эти страны по внутреннему общегражданскому паспорту.