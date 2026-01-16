Документальный фильм из Башкирии вошел в топ-10 по количеству просмотров

Документальный фильм о башкирском проекте вошел в топ-10 по количеству просмотров в минувшие каникулы. Рейтинг составлен на основе данных онлайн-кинотеатра WINK – это одна из крупнейших российских платформ.

Лента «Трезвое село» рассказывает о том, как жители башкирской деревни пытаются бросить пить, чтобы выиграть в республиканском конкурсе шесть миллионов рублей.

Герои фильма – главы сельских поселений Рифмир Зарипов из Копей-Кубово Буздякского района и Ляйсян Гибатова из села Дюртюли Шаранского района. Муниципальные чиновники помогают обрести новый смысл жизни тем своим землякам, кто годами находил его на дне стакана. Встать на путь трезвости способствуют встречи с врачами-наркологами, трудотерапия, лекции о здоровом образе жизни, культурные мероприятия и простой разговор по душам.