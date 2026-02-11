Студент из Уфы вошел в топ-5 программистов БПЛА России

Студент Уфимского университета науки и технологий вошел в топ-5 программистов БПЛА России. Дамир Камалутдинов стал серебряным призером Всероссийских состязаний по технологическим видам спорта. Как создается дрон – от печати деталей до запуска – в нашем сюжете.
Такой дрон заметно облегчает жизнь. Его создатель только первокурсник, но уже был признан одним из лучших программистов БПЛА на федеральном уровне. Интерес к этому делу у Дамира Камалутдинова семейный. Его дедушка-инженер с детства прививал внуку любовь к технике.
Сегодня Дамир возглавляет студенческое конструкторское бюро DroneTech на базе института электротехнического инжиниринга Уфимского университета, где вместе с командой единомышленников занимается экспериментальными разработками.
Также на базе военного учебного центра УУНиТ ведется обучение по специальности «Оператор БПЛА». Студенты учатся управлять беспилотниками и обслуживать дроны. Здесь осваивают новую профессию по программе Павла Морозова – кадрового офицера, имеющего опыт в военных конфликтах. Этот курс обучения был согласован с Министерством обороны. В этом году университет выделил финансирование на приобретение новых видов беспилотников. Пока же студенты тренируются на симуляторах, похожих на настоящую технику.