В Башкирии женщину лишили свободы за пьяное вождение

В Ишимбае перед судом предстала местная жительница, которую осудили за повторное пьяное вождение.
В августе прошлого года женщина села за руль «Митсубиси Колт», который принадлежит её родственнику. На улице Геологической автомобилистку задержали инспекторы. Они попросили пройти женщину медицинское освидетельствование, но та отказалась. Ранее водительница уже привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Суд назначил женщине наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года 8 месяцев.