В Башкирии женщину лишили свободы за пьяное вождение

В августе прошлого года женщина села за руль «Митсубиси Колт», который принадлежит её родственнику. На улице Геологической автомобилистку задержали инспекторы. Они попросили пройти женщину медицинское освидетельствование, но та отказалась. Ранее водительница уже привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде.