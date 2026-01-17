В Башкирии увековечили память Ильвира Галлямова, погибшего в зоне СВО

Теперь имя героя будет носить одна из улиц в его родном селе. Сегодня в Кушнаренковском районе состоялось торжественное мероприятие в честь увековечения памяти старшего лейтенанта Ильвира Галлямова. Командир танкового взвода погиб в самом начале специальной военной операции. Также сегодня в родном селе офицера организовали турнир по ушу-саньда – боевому виду спорта, которым занимался при жизни уроженец села Калтаево.

Когда Галлямовы переехали жить в новую часть села Калтаево, здесь было всего-то четыре двора. Это уже позже улица разрослась и стала именоваться как «Новая». Супруги не могли и подумать, что спустя более двух десятков лет название улицы сменится и будет она носить имя их сына.

Мечту служить в армии и стать военным он осуществил. После окончания школы Ильвир Галлямов поступил в высшее танковое командное училище в Казани и в 2020 году отправился служить в армию на контрактной основе. Из жизни командир танкового взвода ушёл 5 марта 2022 года как настоящий герой, прикрывая боевых товарищей и спасая жизни других. Награждён Орденами Мужества и Генерала Шаймуратова посмертно.

Не только успехи в учёбе, но и в спорте. Чемпион Уфы, республики и Приволжского федерального округа. Сегодня в родном селе Ильвира Галлямова прошёл турнир по ушу-саньда, посвящённый памяти боевого офицера. Именно этим видом спорта с детства занимался Ильвир и достиг неплохих результатов.