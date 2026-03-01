В Уфе увековечили память архитектора Черниковки Маргариты Куприяновой

Не боялась отстаивать свои идеи и ради города готова была рисковать собой. В Уфе открыли памятник выдающемуся архитектору Маргарите Куприяновой. Она заложила основы нынешнего района Черниковки. Самая красивая её часть – сталинские дома, Дворец Орджоникидзе, кинотеатр «Победа», восьмиэтажки, идеально выстроенные улицы – всё это было создано во времена, когда Маргарита Куприянова была главным архитектором тогда ещё города Черниковска. И за многие идеи ей приходилось бороться. О человеке, подарившем нам одну из красивейших частей города, – в нашем сюжете.

Решение, которое могло изуродовать ныне главный символ Черниковки. 56-й год. Левая восьмиэтажка уже стоит и поражает своей красотой и масштабом. На тот момент это самое высокое здание в городе. Да ещё и с лифтом. Прокатиться на нём приезжают из разных концов столицы. А какая лепнина! Но советская власть принимает решение: переходим от сталинского ампира к скромной типовой застройке. Долой излишества!

Но Маргарита Куприянова принимает решение бороться за первоначальный облик правой восьмиэтажки, которую уже требуют сделать на пять метров ниже. Она отвоёвывает высоту квартир, борясь чуть ли не за каждую кирпичную кладку. Отличие у зданий всё же есть. Правая высотка получилась чуть ниже, и чтобы визуально устранить этот эффект, балюстраду на крыше сделали выше за счёт шпилей.

На должность главного архитектора тогда еще города Черниковска Маргариту Куприянову назначили, когда ей было всего 29 лет. Молодая девушка начинает командовать преимущественно мужским коллективом. Но очень скоро завоёвывает авторитет. Она не боится отстаивать свою позицию и ради облика города готова рискнуть даже собственной карьерой. Как было с озеленением косогора, ныне парком Победы. Именно волевым решением Маргариты Николаевны, которая не получила согласования властей, вопреки генплану здесь теперь стоит лесной массив.

Над обликом Черниковки работала команда ленинградских архитекторов. Но можно с уверенностью сказать: если бы не Маргарита Куприянова, то район выглядел бы совершенно по-другому. Но многие и не знают, кто отвоёвывал облик Черниковска, кто посвятил этому часть своей жизни. Долгие годы шла работа над увековечиванием памяти Маргариты Куприяновой. И вот наконец памятник открыли. Её бронзовое воплощение стоит как раз напротив тех самых восьмиэтажек. И по иронии судьбы история создания скульптуры что-то напоминает.