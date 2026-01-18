В Уфе мужчина поджёг квартиру после семейной ссоры

В Уфе расследуют причину возникновения пожара в многоэтажном доме по улице Ферина. Подробности инцидента рассказали в МВД.

Накануне, 17 января, в полицию поступило сообщение о пожаре в квартире. Выяснилось, что 40-летняя хозяйка дома поссорилась с мужем. После этого мужчина в состоянии опьянения вернулся домой с горючей жидкость и поджёг квартиру. К счастью, в огне никто не пострадал.