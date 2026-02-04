В Уфе обсудили риски и последствия новых правил семейной ипотеки

В России с 1 февраля банки начали выдавать семейную ипотеку по новым правилам. Её можно получить лишь единожды, а право собственности распространяется лишь на двух супругов, при этом дети должны быть зарегистрированы по тому же адресу, что и родители. Как отразились изменения на рынке недвижимости, что говорят эксперты и стало ли меньше людей оформлять ипотеку – в нашем сюжете.

О будущем ребёнка, а конкретно о его месте жительства, Дильбар Гумерова вместе с супругом решили позаботиться заранее. Они по семейной ипотеке приобрели вместо одной – две квартиры в башкирской столице. Сделки оформили за три дня перед вступлением нововведений.

На мой взгляд, цены каждый день растут, то есть, буквально, квартира, которую мы купили на прошлой неделе, подорожала на 300-500 тысяч рублей. Квартира через два года сдаётся, можно сделать ремонт и сдавать, и она будет потом окупаться. Дильбар Гумерова

С 1 февраля в России приобрести жильё по семейной ипотеке можно только единожды. Теперь оба супруга должны нести солидарную ответственность по кредиту, а их дети должны быть зарегистрированы по месту жительства родителей. Если они находятся в разводе и имеют общего ребёнка, то ипотека доступна только одному из взрослых, с кем проживает несовершеннолетний.

Это повышает ответственность обоих супругов, но также может осложнить процедуру одобрения, так как банки будут проверять кредитную историю и доходы обоих. Клиенты, которые могут воспользоваться семейной ипотекой, их уровень снижается. Если мы смотрим февраль по отношению к февралю, то, конечно, значительный спад. Все клиенты, которые хотели оформить и планировали взять ипотеку, завершили в январе. Анастасия Марченкова, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервиса «ДомКлик СБЕР»

Сейчас застройщики набирают новых клиентов. Они не ожидают снижения числа покупателей квартир с использованием госпрограмм, однако уменьшится доля получателей семейной ипотеки.

Большая часть клиентов, которые берут семейную ипотеку, делает это единожды. Сократится определённое количество людей, у которых есть возможность получить семейную ипотеку, и, соответственно, произойдёт перераспределение спроса между вторичным и первичным рынками, либо между базовой ставкой и семейной ипотекой. Артур Валитов, руководитель коммерческих проектов компании

Представители других строительных компаний прогнозируют небольшой спад. Для поддержания рынка они предлагают свои акции и скидки клиентам.

Продажи не будут стоять, квартиры как продавались, так и будут продаваться. Клиентов, которые на СВО, мы одобряем, и застройщики им дают дополнительные скидки: до 300 тысяч рублей в эквиваленте либо в процентном соотношении. Зилия Раупова, руководитель группы компаний

Многие эксперты считают, что такие ограничения ни к чему хорошему не приведут.

Очень много будет фиктивных разводов, и это приведёт не к лучшему со временем, если в документах не прописано. Если семья разведена, при разделе имущества жильё остаётся у того, на кого оформлена ипотека и эта квартира. Светлана Насырова, агент по недвижимости

Застройщики и сотрудники банков рекомендуют проконсультироваться со специалистами, прежде чем приобретать квартиру, чтобы оценить возможности и собрать документы. Тем временем депутаты Государственной Думы выступили с инициативой по выдаче льготной ипотеки беременным, чтобы помочь молодым семьям.