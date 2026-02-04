В Уфе обсудили риски и последствия новых правил семейной ипотеки

В России с 1 февраля банки начали выдавать семейную ипотеку по новым правилам. Её можно получить лишь единожды, а право собственности распространяется лишь на двух супругов, при этом дети должны быть зарегистрированы по тому же адресу, что и родители. Как отразились изменения на рынке недвижимости, что говорят эксперты и стало ли меньше людей оформлять ипотеку – в нашем сюжете.
О будущем ребёнка, а конкретно о его месте жительства, Дильбар Гумерова вместе с супругом решили позаботиться заранее. Они по семейной ипотеке приобрели вместо одной – две квартиры в башкирской столице. Сделки оформили за три дня перед вступлением нововведений.
С 1 февраля в России приобрести жильё по семейной ипотеке можно только единожды. Теперь оба супруга должны нести солидарную ответственность по кредиту, а их дети должны быть зарегистрированы по месту жительства родителей. Если они находятся в разводе и имеют общего ребёнка, то ипотека доступна только одному из взрослых, с кем проживает несовершеннолетний.
Сейчас застройщики набирают новых клиентов. Они не ожидают снижения числа покупателей квартир с использованием госпрограмм, однако уменьшится доля получателей семейной ипотеки.
Представители других строительных компаний прогнозируют небольшой спад. Для поддержания рынка они предлагают свои акции и скидки клиентам.
Многие эксперты считают, что такие ограничения ни к чему хорошему не приведут.
Застройщики и сотрудники банков рекомендуют проконсультироваться со специалистами, прежде чем приобретать квартиру, чтобы оценить возможности и собрать документы. Тем временем депутаты Государственной Думы выступили с инициативой по выдаче льготной ипотеки беременным, чтобы помочь молодым семьям.
Речь идёт о том, чтобы разрешить женщинам оформлять льготный кредит с седьмого месяца беременности, а также дать возможность разбить первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья – на несколько платежей. Мера направлена на то, чтобы снизить финансовую нагрузку.