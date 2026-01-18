Глава Башкирии укрепил лидерские позиции в рейтингах губернаторов

Республика начала новый год с уверенными позициями в федеральных рейтингах. Сразу два авторитетных исследования подтверждают: регион наращивает международные связи, а глава Башкортостана по-прежнему остается в списке самых заметных и активных руководителей в стране. Радий Хабиров укрепил позиции, заняв вторую строчку в рейтинге губернаторов по налаживанию внешнеэкономических контактов. «Пятерку» глава республики получил и за высокую вовлеченность в соцсетях.

Далеко не каждому губернатору предоставлена возможность взаимодействовать с первыми лицами других государств. Чего не скажешь про Радия Хабирова, которому, как отмечают эксперты холдинга «Минченко консалтинг», доверяют наиболее ответственные задачи на международном треке по продвижению России. Взять хотя бы участие в российско-таджикских переговорах, на которых Башкортостан подписал соглашение о создании совместного индустриального парка. Заслуги властей региона в укреплении экономического сотрудничества России со странами СНГ отметил и Президент Владимир Путин, подводя итоги года.

Башкортостан называют Евразийским мостом России. Республика заметна как регион с глубокими историческими и культурными связями со странами Центральной Азии, которые давно превратились в практическую дипломатию по продвижению интересов страны. Сегодня представительства Башкортостана работают в Казахстане, Беларуси, Китае, Турции и Узбекистане. В планах – открытие офисов в ОАЭ и Иране.

Высокую активность Главы Башкортостана отмечают и в цифровом пространстве. Радий Хабиров в пятерке лидеров по взаимодействию с населением в социальных сетях. Данные этого рейтинга опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций. Эксперты оценивали публикации в период новогодних выходных, принимая во внимание не только их количество, но и реакцию аудитории. С 5 по 11 января – 21 пост с общим охватом более миллиона человек. Глава Башкортостана сосредоточил внимание на подведении итогов, формировании образа будущего и ценностной повестке.