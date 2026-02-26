Губернатор Челябинской области посетил Геномный центр в Уфе

Ещё одним направлением сотрудничества Башкортостана и Челябинской области станет взаимодействие создаваемых кампусов. Губернатор соседней области посетил Геномный центр в Уфе. На базе кампуса функционируют 18 межвузовских лабораторий, инновационная инфраструктура для развития технологического предпринимательства.