В Уфе завершаются испытания стартер-генератора нового поколения

Спроектирован с ориентацией на перспективный авиационный двигатель тягой 35 тонн. В Башкортостане близятся к завершению испытания стартер-генератора, созданного специалистами Уфимского университета науки и технологий. Разработка открывает широкие перспективы для будущего отечественной авиации. Речь идёт прежде всего о создании летательных аппаратов нового поколения.
Очередное испытание опытного образца интегрированного стартер-генератора. Инженеры стендового отдела внешним приводом раскручивают компонент авиационного двигателя, чтобы проверить генераторный режим новой разработки.
Опытный образец стартер-генератора для перспективных двигателей ПД-35 разработали специалисты Уфимского университета науки и технологий. Еще недавно они были студентами передовой инженерной школы «Моторы будущего», теперь же полноправные научные сотрудники, участвующие как в разработке, так и в испытаниях инновационных изобретений.
Чтобы довести до идеала работу этого генератора, необходимо провести ещё не одно испытание. Только за один день иногда приходится запускать стенд по пять, а то и больше раз. Разработка же уфимских ученых по своим характеристикам превосходит агрегаты, используемые в данной отрасли, и не уступает западным аналогам. Новый стартер-генератор позволит повысить уровень мощности и сделать двигатель более легким и отказоустойчивым.
Инновационное решение специалистов Уфимского университета науки и технологий открывает большие возможности для отечественной авиации. Ведь речь идёт о создании самолётов нового поколения.