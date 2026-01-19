В Уфе завершаются испытания стартер-генератора нового поколения

Спроектирован с ориентацией на перспективный авиационный двигатель тягой 35 тонн. В Башкортостане близятся к завершению испытания стартер-генератора, созданного специалистами Уфимского университета науки и технологий. Разработка открывает широкие перспективы для будущего отечественной авиации. Речь идёт прежде всего о создании летательных аппаратов нового поколения.

Очередное испытание опытного образца интегрированного стартер-генератора. Инженеры стендового отдела внешним приводом раскручивают компонент авиационного двигателя, чтобы проверить генераторный режим новой разработки.

Внешним приводом раскручиваем генератор, нагружаем эго электрически. Мы смотрим, есть ли при определённых оборотах необходимое нам напряжение, смотрим уровни вибрации, скорости, температуру машины. Дамир Мустафин, начальник стендового отдела передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ

Опытный образец стартер-генератора для перспективных двигателей ПД-35 разработали специалисты Уфимского университета науки и технологий. Еще недавно они были студентами передовой инженерной школы «Моторы будущего», теперь же полноправные научные сотрудники, участвующие как в разработке, так и в испытаниях инновационных изобретений.

Я уже здесь пять лет работаю. Начинал я с конструкторского отдела, потихоньку перешёл в стендовый, потому что испытания более захватывающие, интересные. Здесь постоянно ситуации какие-то происходят, постоянно нужно что-то подправить, сделать так, чтобы работало. Александр Татауров, инженер стендового отдела передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ

Чтобы довести до идеала работу этого генератора, необходимо провести ещё не одно испытание. Только за один день иногда приходится запускать стенд по пять, а то и больше раз. Разработка же уфимских ученых по своим характеристикам превосходит агрегаты, используемые в данной отрасли, и не уступает западным аналогам. Новый стартер-генератор позволит повысить уровень мощности и сделать двигатель более легким и отказоустойчивым.

Это компонент авиационного двигателя, который будет интегрирован непосредственно в тело самого двигателя. Это качественно новый подход к авиационной технике. Это компонент, который позволит перейти к разработке более электрического самолёта. Михаил Охотников, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ