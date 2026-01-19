В Уфе завершился проект «Вместе в движении»

В столице республики завершился проект «Вместе в движении». Инициатива направлена на поддержку семей, потерявших своих героев.

Четыре месяца вдовы и матери активно участвовали в занятиях по направлениям: полезное плавание, вдохновляющие танцы, гармоничная йога и эффективные тренировки на современных тренажёрах. Физическая активность и тёплое общение стали ещё одним инструментом поддержки людей, переживших утрату близких.