В Уфе прошли матчи в рамках чемпионата России по хоккею с мячом

Уфимский «Кировец» провёл домашнюю серию матчей в рамках чемпионата России по хоккею с мячом в Высшей лиге. Сначала башкирская команда дважды была сильнее «Никельщика» из Верхнего Уфалея. Однако победная серия прервалась в игре против коллектива Академия «Уральский Трубник».

К моменту очной встречи гости из Первоуральска занимали первое место в таблице, «Кировец» располагался следом за соперником, на втором месте. В итоге в битве двух лидеров в первом матче победу одержали уральцы – 8:5. У уфимцев дубль оформил Максим Пахомов. Павел Даданов отметился голом и набрал 201-е очко за уфимский клуб. Сегодня днём команды встречались вновь, но на этот раз «Кировец» был сильнее – 6:5.